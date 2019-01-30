إمام مسجد يطالب بـ(جلد) شاعر أغنية (كاتبني وين)..!

طالب إمام مسجد بأحد أحياء أم درمان العتيقة بـ(جلد) الشاعر الذي كتب أغنية (كاتبني وين وعند ياتو شيخ) وذلك لتحريضه الشباب والفتيات على الذهاب للدجالين والاستعانة بهم في جلب الحبيب – أو كما أشار خلال نص الأغنية، وقال إمام المسجد حسب صحيفة السوداني إن شاعر الأغنية وقع في خطأ لا يغتفر وذلك بسبب إطلاقه على أولئك الدجالين صفة (الشيوخ)، وواصل: (كيف يخاطب أولئك الدجالين بصفة الشيوخ والتي هي أرفع بكثير مما يظن هو ومن سار خلفه).

وبالرغم من أن حديث إمام المسجد لم يكن الموضوع الأساسي للدرس الذي يقوم بإعطائه بصورة راتبة عقب صلاة المغرب، إلا أن تفاعل الحاضرين معه جعله يعدل الموضوع الأساسي للدرس ويستمر في الحديث عن الغناء بشكل عام، والذي وصفه بأنه تحول خلال السنوات الأخيرة إلى سب وقذف وتجريح..!

الخرطوم (أخبار الخليج 365)