قناة فضائية تفصل عدداً من المذيعين بسبب الضائقة المالية

تعتزم إدارة قناة مشاهدة فصل عدد من المذيعين بسبب الضائقة المالية التي تمر بها المحطة، وقال مصدر داخلي من المحطة حسب صحيفة السوداني، إن إدارة القناة عقدت اجتماعاً تم التشاور خلاله بضرورة الاستغناء عن بعض المذيعين الذين عجزت الإدارة عن تسديد رواتبهم، وأشار المصدر إلى أن المذيعين الذين سيتم فصلهم من بينهم مذيعتان وثلاثة مذيعين، سيتم إخطارهم خلال الأسبوع الحالي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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