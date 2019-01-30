بخطف الصفقات.. باريس سان جيرمان ينتقم من برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، يستعد للإنتقام من نظيره برشلونة الاسباني، بعد أن قام الأخير بالتعاقد مع النجم الهولندي فرانكي دي يونج.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن باريس سان جيرمان يريد الإنتقام من البارسا، عن طريق التعاقد مع ماتياس دي ليخت، الذي يستعد برشلونة هو الآخر للتعاقد معه.
وبعد أن أغلق البلوجرانا التوقيع مع دي يونج، فقد قرر النادي الباريسي أن يعمل بكل ما لديه من قوة من اجل خطف دي ليخت، ومنع وصوله إلى كامب نو الصيف المقبل.
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