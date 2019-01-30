ماي تجتمع مع كوربين لبحث الخطوات المقبلة في بريكست

تجتمع رئيسة الوزراء البريطانية المحافظة تيريزا ماي، اليوم مع زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين، لبحث الخطوات المقبلة في عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست، وفقاً لما ذكره وزير شؤون الـ"بريكست" ستيفن باركلي.

وأعرب كوربين الليلة الماضية عن استعداده لعقد الاجتماع مع رئيسة الوزراء بعد موافقة البرلمان البريطاني على إجراء تعديل يطالب بتنازلات جديدة من الاتحاد الأوروبي في الاتفاق المتفاوض عليه بين لندن وبروكسل.

وأفاد وزير شؤون بريكست في تصريحاته لشبكة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" بأن رئيسة الوزراء ستجتمع مع زعيم المعارضة في وقت متأخر اليوم"، مشيراً إلى أن "ثمة عملية سارية فالعمل جار بمشقة من أجل المصلحة القومية".

وأضاف باركلي أن ماي قد تتوصل إلى اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي خلال الأيام الـ15 المقبلة، بصدد موعد الانسحاب البريطاني من التكتل الأوروبي في 29 مارس المقبل.

وتبحث الحكومة عن حلول بديلة لمشكلة الحدود بين الأيرلنديتين، إذ أن الهدف هو الإبقاء عليها مفتوحة لعدم الإضرار بعملية السلام في أيرلندا الشمالية.