فيلانويفا: اتحاد جدة سيعود بقوة من أجل حصد العديدمن النقاط

وقال فيلانويفا في تصريحاته عقب نهاية المباراة إن فريق الاتحاد سيعود بقوة خلال الفترة المقبلة، مع زيادة درجة الانسجام بين لاعبيه، من أجل كسب المزيد من النقاط في بطولة الدوري.
وأشار لاعب الاتحاد إلى أن التعادل مع الشباب يعد خطوة جيدة ليبني عليها الفريق مشواره في النصف الثاني من الموسم الحالي.
وأعرب فيلانويفا عن شعوره بالفخر الشديد بعد سماع هتافات جماهير الاتحاد باسمه، في 3 مناسبات على مدار المباراة لمطالبة الجهاز الفني بالاستعانة بجهوده.
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