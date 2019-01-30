أحد السعودي يتعاقد مع حارس منتخب أوزبكستان

أعلن نادي أحد السعودي، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع الحارس الأوزبكي الدولي إيجناتي نستروف.

وأصدر أحد بيانا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ذكر فيه "أنهت إدارة النادي مراسم التوقيع مع حارس منتخب أوزبكستان إيجناتي نستروف، لتمثيل الفريق الكروي في الفترة المقبلة".

وتعاقد أحد في وقت سابق مع مؤمن زكريا، قادما من الأهلي المصري، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.



ويسعى مسؤولو أحد، لدعم صفوف الفريق بشكل مميز، لتعزيز فرصه في البقاء ضمن أندية دوري المحترفين خلال الموسم المقبل.

ويتذيل الفريق جدول ترتيب بطولة الدوري، برصيد 6 نقاط، بعد مرور 17 جولة، ويواجه شبح الهبوط للدرجة الأولى.

