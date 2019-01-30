سوريا: دفعة جديدة من المهجرين في الأردن تعود للبلاد

عادت إلى سوريا اليوم الأربعاء، دفعة جديدة من المهجرين السوريين قادمة من مخيمات اللجوء في الأردن.
وذكرت وكالة الأنباء السورية، "سانا، اليوم، أن "عدداً من الأسر تضم عشرات الأفراد معظمهم نساء وأطفال عادت اليوم من مخيمات اللجوء في الأردن إلى سوريا عبر معبر نصيب جابر الحدودي، تمهيداً لنقلهم عبر حافلات وسيارات أمنتها الجهات المعنية في محافظة درعا إلى منازلهم".
وطبقاً للوكالة، عادت عبر معبر نصيب في 23 من الشهر الجاري دفعة من السوريين المهجرين المقيمين في مخيمات اللجوء في الأردن إلى مدنهم وبلداتهم في دمشق وريفها ودرعا.
وتقول الوكالة إنه "منذ افتتاح المعبر في منتصف أكتوبر الماضي عاد الآلاف من المهجرين السوريين إلى بلادهم".
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