قوة أذربيجانية لحفظ السلام تباشر عملها في جنوب السودان

باشر ضابطان للجيش الأذربيجاني عملهما في جوبا عاصمة جنوب السودان توجها إليها بغية المشاركة بصفتهما مراقبين عسكريين في بعثة حفظ السلام المنفذة فيها بتفويض الأمم المتحدة. أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الدفاع أن المجلس الوطني الأذربيجاني اتخذ في 30 نوفمبر العام الماضي قرارا ينص على الموافقة مع مشاركة قوة حفظ السلام الأذربيجانية المؤلفة من 4 أفراد من القوات المسلحة الأذربيجانية في بعثة حفظ السلام المنفذة بتفويض الأمم المتحدة في جنوب السودان.

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