مبادرة "حسن النية".. كيف حمى نظام "البشير" المحتجين؟ (تقرير)

في مبادرة ظهرت فيها "حسن النية"، نفذ نظام الرئيس السوداني عمر البشير عدد من الإجراءات التي من شأنها أن تحمي المحتجين والمتظاهرين.

قالت وزارة الإعلام السودانية، إن مدير الأمن والمخابرات، صالح عبد الله محمد صالح، أمر بالإفراج عن الأشخاص الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة منذ أسابيع، في حين تواصلت المظاهرات في عدد من المدن.

ويأتي إعلان الوزارة تأكيدا لتقارير نشطاء بأن مدير الأمن والمخابرات زار سجنا في العاصمة الخرطوم، وقال إنه سيتم إطلاق سراح المحتجين المعتقلين، وفقا لوكالة رويترز.

ولم ترد أي تفاصيل أخرى عن عدد المعتقلين أو موعد إطلاق سراحهم، حيث اعتقل المئات من المحتجين والناشطين وشخصيات من المعارضة منذ بدء الاحتجاجات في أنحاء السودان في 19 ديسمبر الماضى.

كما وجه النائب العام السوداني باستنفار 50 من أعضاء النيابة العامة والمتخصصة لمرافقة الشرطة أثناء فض التجمعات والمظاهرات غير المشروعة والتعامل معها وفق القانون، بجانب المساعدة في التحقيقات حتى يتم الانتهاء منها بالسرعة المطلوبة.

وأكد حرص النيابة العامة على مصاحبة أعضائها لقوات الشرطة والتنسيق مع الضابط المسؤول عن القوة في المدن الثلاث، وفقا لقانون الإجراءات الجنائية خلال فض التظاهرات.

وأفصح النائب العام عمر أحمد محمد، لدى اجتماعه برؤساء قطاعات النيابة العامة بالخرطوم وكلاء النيابة المتحرين في البلاغات الناتجة عن أحداث المظاهرات، عن انتقال النيابة العامة الى مواقع الأحداث ومنازل بعض المبلغين واستجواب عدد إضافي من الشهود وأهالي المتوفين.

ودعا جميع المواطنين للاستمرار في الإدلاء بشهاداتهم والإفادة عن أية معلومات تفيد التحريات او تعين النيابة في الوصول للجناة لتقديمهم أمام القضاء.

وشدد "عمر" على ضرورة أن تقوم النيابة بدورها المناط بها في سيادة حكم القانون وتحقيق العدالة وتوفير الضمانات الكافية للمبلغين والشهود اتساقاً مع القوانين والمواثيق الدولية، وطالب وكلاء النيابات بالاستمرار في التحري بجدٍ وتفانٍ، امتثالاً للمسؤولية المهنية.

وثمنت هيئة محامي دارفور التوجيهات الصادرة من النائب العام بعدم تعقب المتظاهرين داخل الأزقة والمنازل وإستنفار 50 عضوا من النيابة العامة والمتخصصة في ولاية الخرطوم لمساندة وكلاء النيابة في قطاعات الخرطوم وأمدرمان والخرطوم بحري للمعاونة في التحقيقات والتغطية الميدانية ومصاحبة المسيرات, ومناشدة النيابة العامة للمواطنين للإدلاء بإفاداتهم وفقا لمبدأ حماية الشهود والمبلغين وأولياء الدم , وإذ تؤكد الهيئة ترحيبها التام بهذه التوجيهات التي تتسق مع صلاحيات وإختصاصات النيابة العامة, تثمن الهيئة المواقف المعلنة بصورة غير رسمية لعدد من المستشارين الرافضين بشدة تغييب دور النيابة العامة في ملاحقة الملثمين الذين يرتكبون جرائم جسيمة في مواجهة المواطنين الأبرياء العزل وهم يمارسون حقهم المشروع في التعبير المكفول بموجب أحكام الدستور .

وإذ تؤكد الهيئة ترحيبها التام بتوجيهات النائب العام ستشرع في تعاونها مع النيابة العامة وستمد النيابات المتخصصة بنائج تقصيها في الجرائم المرتكبة بواسطة الملثمين كما ستباشر في ذات الوقت تقديم الطلبات للنائب العام وقد أخذ علما من خلال تصريحات علي عثمان محمد طه القيادي بحزب المؤتمر الوطني بان الحزب المذكور يمتلك كتائب ظل جهادية إلى جانب الكتائب والوحدات الجهادية بالجامعات وان هذه الكتائب تمارس أنشطتها خارج أطر القوات النظامية والدولة ,وأيضا تصريحات الفاتح عزالدين القيادي بحزب المؤتمر الوطني الذي هدد فيها المواطنين بقطع الرؤوس , مما يستوجب فتح بلاغات جنائية ضدهما ومساءلتهما عن ممارسة الإرهاب والفتنة الجنائية والتحريض علي القتل وإتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة لحل هذه الكتائب ومساءلة منسوبيها عن جرائمهم المرتكبة .