وزير الثقافة يكشف سبب بكاؤه لحظة تعيينه

قال وزير الثقافة والسياحة، مقرر المكتب القيادي لحزب الأمة الفدرالي، عمر سليمان آدم، إن بكاؤه لحظة تعيينه وزيراً للثقافة ليس لهذا السبب، بل بسبب استجابة نهار للضغط وتنازله عن المشاركة في الحكومة.

ونفى سليمان وجود جهات حرضته بالتمسك بالمشاركة في الحكومة، ورفض قرار رئيس الحزب أحمد بابكر نهار بفض الشراكة ،وقال: “نحن عقلاء راشدون ، ولسنا أطفالاً صغاراً ، فمن سيحرضنا على البقاء أو المغادرة “.