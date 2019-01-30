نائب رئيس الجمهورية يؤكد متانة العلاقات بين السودان وتشاد

السودان اليوم:

أكد نائب رئيس الجمهورية عثمان محمد يوسف كبر أزلية ومتانة العلاقات الثنائية بين السودان وتشاد وحرص البلدين على تعزيز التعاون بينهما في كافة المجالات.

وشدد لدى لقائه البوم الجالية السودانية بتشاد على استعداد السودان لإحكام التنسيق والتعاون مع تشاد بما يدفع بالعلاقات إلى الامام ويحقق المصالح المشتركة لشعبي البلدين.

ولفت إلى أن الجانبين، السوداني والتشادي، يعملان على مراجعة 54 اتفاقية تم توقيعها منذ العام 1966م في عدد كبير من المجالات ذات الاهتمام المشترك لإحياء بنودها وتنشيطها.

وأثنى على تجربة القوات السودانية التشادية على الحدود والتي أصبحت نموذجا تحتذي به دول الجوار والإقليم، ودورها في مكافحة الجرائم العابرة للحدود.

وأضاف كبر أن البلدين يسعيان للارتقاء بالتجربة بما يطور التعاون الأمني وأن هناك اتجاها لإدخال إفريقيا الوسطى لتصبح قوات مشتركة تعمل على حدود الدول الثلاث.

وأشار نائب رئيس الجمهورية إلى تعاون مجموعة جياد الصناعية ورجال الأعمال والشركات التشادية الذي نتج عنه توقيع عدد من الاتفاقية التي تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأكد كبر أن إكمال الطريق البري من بورتسودان حتى أدري سيلعب دورا مهما في تطوير التجارة بين البلدين وكشف عن توجيهات رئاسية بتذليل كافة العقبات التي تواجه انسياب البضائع بين السودان وتشاد، موضحاً أن التعاون بين البلدين يشمل المجالات الخدمية ممثلة في التعليم والصحة.

قناة السودان

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