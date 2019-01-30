صحيفة مصرية : تصريحات البشير حول استنساخ الربيع العربي في السودان تعبير غير دقيق

قال عمرو الشوبكي في مقال بصحيفة “المصري اليوم” بعنوان ” استنساخ الربيع العربي”، جاء فيه : ” لافتة تصريحات الرئيس السودانى عمر البشير، أمس الأول، فى القاهرة حين قال إن هناك «محاولات لاستنساخ الربيع العربى» فى بلاده، وهاجم «تضخيم بعض وسائل الإعلام» الاحتجاجات المناهضة لحكمه منذ أكثر من شهر.

والحقيقة أن مشكلة هذه التصريحات أنها نسيت أو تناست أن سبب «عملية الاستنساخ» هذه- (تعبير غير دقيق)- هو بقاؤه فى السلطة 30 عاماً، وأن الاحتجاجات التى تشهدها السودان سببها وجود نظام شاخ فى السلطة وبقى فيها لأكثر من 3 عقود، وهو فى حد ذاته سبب طبيعى للتظاهرات.

والحقيقة أن مشكلة هذه الجملة أنها تلغى مسؤولية السلطات الحاكمة فى حدوث ثورات وانتفاضات، أى أن أصل الأزمة فى الفعل، أى الحكم السيئ، وليس رد الفعل، أى الثورة”.

وتابع الشوبكي: “وإذا كانت الغالبية الكاسحة من شعوب الأرض لا تميل إلى الثورة ولا تعتبرها هدفاً، بل فعل اضطرارى يُفضل تجنبه، لأن الكثير من نتائج الربيع العربى ولأسباب مختلفة كانت أسوأ من الأوضاع السابقة عليه، يصبح المطلوب معالجة الأزمات فى بنية النظام السياسى نفسه حتى لا نصل إلى مخاطرة الثورة أو الفوضى أو العنف.

معضلة ما يجرى فى السودان هى عدم اعتراف الرئيس بأن جوهر المشكلة فى بقائه 30 عاماً فى الحكم بكل ما يمثله ذلك من جمود وتكلس وفشل اقتصادى وسياسى، وأن إعلانه عدم ترشحه فى الانتخابات القادمة «العام المقبل» قد يمثل مخرجاً آمناً للسودان، أو القبول بمرشح من داخل الدولة تقبله القوى المدنية، أو آخر من القوى المدنية تقبله الدولة.. كل هذه سيناريوهات آمنة للخروج من الأزمة الحالية، والمسؤول الأول عنها الحكم.” .

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