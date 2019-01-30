محمد حامد جمعة : لماذا لم يصدر تجمع المهنيين بياناً حول لقاء ممثلين عنه شخصيات حكومية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أجرت شخصيات حكومية، لقاءً مع ممثلين من “تجمع المهنيين السودانيين” الذي يقود المظاهرات الأخيرة، ضد النظام السوداني، وسط تكتم، لم يُفصح عما أسفر عنه، وذلك بحسب ما تسربت من مصادر قالت أنها “مؤكدة”.

وتساءل الكاتب الصحفي الشهير “محمد حامد جمعة نوار” المُقرب من الحزب الحاكم، والمعروف بسبقه الصحفي الموثوق، قائلاً: ” لماذا لم يصدر تجمع المهنيين بياناً حول لقاء ممثلين عنه شخصيات حكومية”.

فيما شكك البعض بما نشرها “جمعة” من تسريبات، رد عليهم ” خذوا هذا عني بثقة”.

ولم يصدر من “التجمع” أي بيان يؤكد أو ينفي، لقاء ممثلوه مع شخصيات حكومية.

وكان جهاز الأمن والمخابرات السوداني، قد أطلق بشكل مفاجئ يوم أمس الثلاثاء، عدداً من المعتقلين على خلفية المظاهرات الأخيرة، مما فُسِر بأنه قد تم ضمن “تفاهمات سياسية”.

ونقلت الصحافة السودانية صباح الأربعاء، صدور توجيهات بعدم التعرض للتظاهرات السلمية داخل الأحياء، مع مرافقة وكلاء النيابة للأجهزة الأمنية، في الميدان، خلال فضهم لأي تظاهرة.

وفي الأثناء أعلن زعيم حزب الأمة المعارض السيد “الصادق المهدي” الجمعة الماضية، إنضمامه للتظاهرات وأعلن دعمه ” لتجمع المهنيين السودانيين”، الجسم المنظّم للاحتجاجات، قائلاً: “ستكون هناك مرحلة انتقالية، ونحن ندعم هذه الحركة”، مشيراً إلى أن حزبه المعارض وقع وثيقة مع التجمع المهني،للتغيير والحرية”.

وفي الوقت الذي إنخفضت فيه وتيرة المظاهرات في الشارع السوداني، الذي شهد هدوءً نسبياً، مقارنة بالأسابيع الماضية، عزم “التجمع” بتسيير موكب يوم الخميس 31 يناير مطالباً بتنحي النظام.