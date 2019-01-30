اتهامات تلاحق بنك شهير في قضية التلاعب بأموال الدواء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف مساعد شرطة ، سيف الدين زروق ، عن معلومات مثيرة في القضية الأولى للتلاعب بأموال الأدوية البشرية التي خصصها بنك السودان المركزي ، باستقطاع (10%) من حصائل الصادر ، والتي يواجه الاتهام فيها (14) متهماً بينهم أسماء أعمال ومدراء بنوك وموظفين بجهة حكومية ، وأشار إلى أنه أوصى بإضافة بنك تجاري إسلامي شهير كمتهم في بلاغ آخر متعلق بالتزوير في اسم عمل وإجراء عمليات استيراد أدوية وتحويل عملات أجنبية لمستفيدين لا علاقة لهم باستيراد الدواء .

وقال زروق عند مثوله أمام محكمة جنيات الخرطوم وسط ، برئاسة القاضي أحمد المصطفى ، بصفته شاهد دفاع منفصل ، الشاكي فيه المتهم العاشر ، حيث أفاد فيه بأن ثلاثة متهمين قاموا بتزوير اسم عمل خاص به واستخدامه في معاملات ببنك تجاري شهير بدون علمه الشخصي واستغلاله في استيراد أدوية بشرية وتحويل عملات أجنبية ، وذلك في العام 2016 ودون بلاغ بقسم بحري ، وأوضح أنه من خلال التحري دون البلاغ ضد ثلاثة متهمين بينهم متهم هارب في الدعوى المنظورة وفصل الاتهام في مواجهته ، وأكد أن جميع المتهمين لم يتم القبض عليهم لتعذر الوصول إليهم .

ولفت إلى أنه أوصى بضم بنك معني متهماً رابعاً في البلاغ ، لإجراء عمليات لاسم عمل بدون تفويض من صاحب العمل ، وأكد زروق بانه قام بمخاطبة البنك المعني الذي أفاد بأن التاريخ حساب اسم العمل في العام 2015 وقبله كان لديه نشاط مصرفي ، مضيفاً بحسب صحيفة آخر لحظة أن إفادة المسجل التجاري أوضحت عدم تسجيل اسم العمل المشار إليه ، ولكن لا يوجد اسم مطابق له ومضافه إليه كلمة العالمية ومقيد باسم شخص آخر .

وأشار الشاهد إلى أنه تمت مخاطبة أفرع البنك المعني للتحري معهم ، وتلخصت إفاداتهم في أن اسم العمل أجريت به 6 عمليات استيراد بفرعين لدى البنك ، خمس منها تمت بإشراف مدير فرع البنك وهو المتهم الثامن ، وكان يصدق على الطلبات ويقوم بتحويلها إلى موظف لمراجعة المستندات وتكملة إجراءات العملية ، وأضاف الشاهد أن البلاغ كان محفوظاً منذ ثلاث سنوات وتم تحريكه في نوفمبر الماضي ، بواسطة المتهم العاشر ، وحددت المحكمة جلسة لاحقة لمواصلة بقية شهود دفاع المتهمين .