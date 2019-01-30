مبارك الفاضل: دولة رزق اليوم باليوم ستنهار حتى بدون الضغط الشعبي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال وزير الاستثمار السابق ورئيس حزب الأمة مبارك الفاضل إن ما يحدث من شركات الطيران هو نتاج لانهيار قيمة الجنيه، وفقدان الثقة في العملة السودانية التي ستبدأ في التدحرج لأرقام فلكية – على حد قوله – مع وصول الكاش ودخول التجار السوق لسداد التزاماتهم الخارجية الكبيرة المتراكمة .

وقال مبارك الفاضل في تصريح صحافي محدود، إن الخطوط القطرية فقدت خلال سنة واحدة ما قيمته 100 مليون دولار من حصيلة بيع تذاكرها المودعة في البنوك نتيجة لإنهيار قيمة الجنيه، وكذلك بقية الشركات لذلك تحولوا للبيع بالدولار أو بالجنيه حسب سعر الدولار في السوق الموازي عند البيع .

مضيفاً من أجل إن نصدر منتجاتنا وفقاً للتكلفة المحلية والأسعار العالمية لمنتجاتنا الزراعية والحيوانية، لابد أن يتحصل المصدر على 80 جنيهاً مقابل الدولار لذلك التصدير توقف، وقال الفاضل إن الدولة تتعامل بسياسة رزق اليوم باليوم قطعاً ستنهار حتى بدون الضغط الشعبي .

وحول طباعة فئات جديدة من العملة، قال الفاضل وبحسب صحيفة الإنتباهة، طباعة العملة والصرف الكبير للدولة بالعجز يلهب التضخم ويرفع أسعار السلع المحلية، والمستوردة ويؤدي الى انهيار قيمة الجنيه السوداني وهذا كله يدفع الشعب لمواصلة التظاهرات .