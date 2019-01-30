وزير الثقافة والسياحة ينفي وجود جهات حرضته بالتمسك بالمشاركة في الحكومة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
نفى وزير الثقافة والسياحة ، مقرر المكتب القيادي لحزب الأمة الفيدرالي ، عمر سليمان آدم ، وجود جهات حرضته بالتمسك بالمشاركة في الحكومة ، ورفض قرار رئيس الحزب أحمد بابكر نهار بفض الشراكة ، وقال: نحن عقلاء راشدون ، ولسنا أطفالاً صغاراً ، فمن سيحرضنا على البقاء أو المغادرة .
وأضاف حينما خرجنا من الأحزاب ونهار معنا ، هل تم تحريضنا ، وبرر بكاءه لحظة تعيينه وزيراً للثقافة قائلاً: بكين لأن نهار استجاب للضغط وتنازل عن المشاركة في الحكومة دون رضائه ، وهو زعيمنا ، ولم ابك فرحاً بالوزارة ، وأضاف: بكيت لأنه تقبل القرار على مضض ، وعندما حدثني بتفاصيل لقائه مع د. فيصل ، لهذا فقط سالت دموعي ، وزاد: أنا اعترضت على الوزارة مراراً ، وهو من أصر ملحاً بأن أقبل ، لأن نيته الاعتزال في 2020 ، وهناك شهود على ذلك .
واتهم سليمان بحسب صحيفة مصادر رئيس الحزب بالنيل الأبيض بتحريض نهار على فض الشراكة بعد قوله به بأنه فقد إثنين من أبنائه ، وحينها أخرج ورقة من جيبه وتلاها وهو البيان الذي نشر وتم تداوله
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