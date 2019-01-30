محاولة انتحار سجين داخل زنزانته ببورتسودان….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: شرع نزيل في الانتحار داخل زنزانته بسجن بورتسودان القومي، مقطعاً جسده بموس حلاقة.

وقال مصدر لـ(السوداني) إن إدارة السجن أحبطت محاولة انتحار النزيل، بعد ضبطه أحد أفراد الشرطة وهو ممسك بالموس ويقطع جسده في محاولة منه للتخلص من حياته، فأسعفته إدارة السجن إلى المستشفى،. وكشف المصدر أن النزيل محكوم في قضية قتل عمد وفقاً للمادة (130)، بيد أنه أصيب بحالة نفسية حسب إفاداته في التحقيق، الذي واجه فيه بلاغاً آخر بالشروع في الانتحار وفقاً للمادة (133).

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