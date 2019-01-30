ناظر الرشايدة يدعو ضرورة إلى الوقوف خلف البشير

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
دعا ناظر عموم قبائل الرشايدة أحمد حميد بركي ضرورة إلى الوقوف خلف رئيس الجمهورية المشير عمر البشير وناشد أهل كسلا لحضور استقبال رئيس الجمهورية الذي يزور غداً ولاية كسلا وقال بحسب صحيفة مصادر أن البشير هو رئيسنا لا نرضى بديلاً ونقف معه في هذه الأيام .
وتابع من لا يقف معه هذه الأيام لا يقف معه في غيرها ، ووصفها بأنها أيام معدودة ومحسوبة ودعا بركي جميع عشيرته بعدتها وعتادها أدنا وأقصاه لحضور حفل استقبال رئيس الجمهورية في كسلا مؤكداً تمسكهم بالبشير كرئيس لدولة السودان .
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