جاسوس الهلال.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

@ عاد الهلال بكامل النقاط من فك النمور .

@ نقاط غاليه عززت الصداره الزرقاء لكنها لم تخف سوء الاداء .

@ صحيح ان سوء الارضيه ساهم في السوء لكن اخطاء الزعفوري اضرت بالهلال اكثر من الارضيه .

@ لا يزال التونسي يعتمد على مهاجم واحد وسط (4) من دفاع الخصم فضلاً عن محورين .

@ الاسلوب الدفاعي العقيم للتونسي جعل الشعله معزولاً طوال زمن المباراه .

@ هجمات الهلال على مدار الشوطين اقل من اصابع اليد الواحده وحارس الشنداوي ضيف شرف المباراه .

@ لو ادى الزعفوري مباراة الاشانتي بطريقة مباراة شندي فلن يصل الهلال لمرمى الخصم ابداً.

@ عموماً الهلال كسب النقاط وكسب معها مؤمن عصام الذي اجاد رغم صعوبة المباراة .

@ مؤمن ومن قبله موفق وبشه الصغير اكدوا ان الرهان على الشباب رابح .



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