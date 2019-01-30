يا سفاح !!.. بقلم صلاح الدين عووضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*ونطارد الـ(لا) منطق… لا نزال..

*ولكنا نتوقف لحظة هنا – من أولها – لنطارد ثناءً يليق بمصححي هذه الجريدة..

*فقد أرَّقني صوت جملة (لا يزال)… الناقصة..

*تماماً كما أرق جريراً صوتُ الدجاج… في ليلة ذي الدورين..

*وذلك حين كتبتها هكذا – خطأً – في كلمة الأمس… دون أن تتاح لي فرصة مراجعتها..

*والسبب؛ مطاردتي تياراً كهربائياً كان شعاره (غيب وتعال)..

*فأداة النفي (لا) حين تسبق كلمة (زال) تصيِّرها فعلاً مضارعاً… أي (يزال)..

*أما مع أداة النفي (ما) فتصبح فعلاً ماضوياً… يفيد الاستمرار..

*وحين أصبح عليَّ صبحي، أنا فرحت إذ وجدت المدققين اللُغويين قد قاموا بالواجب..

*فهنيئاً لهذه الصحيفة بتلامذة سيبويه هؤلاء..

*ونواصل بعد هذه الفقرات الاعتراضية… الضرورية؛ ونواصل المطاردة..

*فبعد قصة (البعبع) أمس، لدينا حكاية (الربيع) اليوم..

*وهي مطاردة لمنطق الأشياء… في أيام فقد فيها الكثيرون المنطق؛ أيامنا هذه..

*ومن زاوية حياد محض؛ اللهم إلا زاوية المبادئ..

*مبادئ الدين التي تتسق ومبادئ الديمقراطية…. من حيث (ساس يسوس)..

*ومن قبل طاردنا (لا منطقية) المهدي إزاء التظاهرات..

*فقد وصفها – أولاً – بأنها (دخان مرقة)..

*ثم أعلن – ثانياً – انضمام حزبه إليها… لأنها بمثابة (دخان الخلاص)..

*وعديد الموالين الآن يحذرون من مآلات الربيع العربي..

*ويقولون (شايفين ما جرى لشعوب هذه الدول؟… أهو ممكن تكونوا زيهم)..

*بمعنى أن ثورات الربيع كانت وبالاً على هذه الشعوب..

*طيب كلام جميل جداً؛ وصدَّقنا… ونعوذ بالله من مثل هذا المصير (الثوري)..

*ولكن تصديقنا هذا سرعان ما يصطدم بتصديق سابق..

*فقد كانوا قالوا لنا من قبل إن السودان لن يشهد ربيعاً… فهو قد شهد من زمان و(خلاص)..

*فثورات الربيع العربي أصلاً وقودها الإسلاميون..

*وهنا – ببلادنا – (ثار) هؤلاء في ليلةٍ أصبح صبحها، فإذا بثورة الإنقاذ الوطني..

*ومنذ ذياك الزمان والسودان يعيش ربيعاً منعشاً..

*طيب؛ وبالراحة كده يا إسحاق وآخرون: هل أحسن الإخوان صنعاً أم أساءوا؟..

*فقد كنتم تفاخرون بأنهم هم الذين صنعوا ثورات الربيع..

*ثم بتم تقولون الآن، إن هذه الثورات شر… وحركها الشر… ولم تجلب سوى الشر..

*وتحذرون شعبنا من الوقوع في مثل هذا الشر..

*فأي (منطقيكم) نصدق؛ المباهي بثورات الربيع أمس؟…. أم المحذّر منها اليوم؟..

*بقي أن نشير إلى أمر مهم… تناسيتموه عمداً ؛ ربما..

*وهو أن شعب السودان سبق شعوب دول الربيع – ثورةً – بنحو خمسين عاماً..

*ثم أعاد الكرَّة بعد حوالي عشرين سنة..

*والثورة الثانية هذه – أي (أبريل) – ما زلت استحضر بعضاً من هتافاتها..

*ومنها: لن ترتاح يا سفاح!!.