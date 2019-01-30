رسالة من سوريا بشأن أحداث السودان.. ما محتواها؟

أكد السفير السوري بالخرطوم، حبيب عباس، أن السودان سيتجاوز الأزمة الاقتصادية العابرة بجهود الشعب السوداني وحكومته بقيادة الرئيس عمر البشير، مبيناً أن الأزمة الحالية تم استغلالها واستثمارها سياسياً من قبل قوى خارجية تستهدف السودان ولا تريد له خيراً.

وقال السفير عباس لـ(اس ام سي )، إنهم على ثقة بأن الشعب السوداني وحكومته سيتجاوزون الأزمة قريباً، مؤكداً موقف سوريا الداعم للسودان وشعبه في تحقيق الأمن والاستقرار والرفاهية، مبيناً أن بعض الجهات الخارجية تعمل على استثمار هذه الأزمة بأخبار مضللة وكاذبة.