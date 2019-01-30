رغم الاحتجاجات.. قطر تتخذ قرارا بشأن السودان

في ظل الاحتجاجات المتصاعدة منذ شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، أقدمت قطر على اتخاذ قرار بشأن السودان، رغم عرضها المساعدة الاقتصادية من قبل.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة من خطاب وجهته الخطوط الجوية القطرية إلى شركائها التجاريين في السودان، تعلن وقف عدد من رحلاتها المجدولة إلى السودان.

وألغت الشركة القطرية حجز التذاكر من السودان، على متن خطوطها.

ونقل موقع "سودان تربيون" الخبر، مؤكدا أن الشركة "قررت في تعميم إلغاء رحلاتها المجدولة للخرطوم خلال شهر فبراير، كما قررت وقف إصدار التذاكر من الخرطوم حتى اشعار آخر".

وأكد السفير القطري في الخرطوم، عبد الرحمن بن علي الكبيسي، وقوف الدوحة مع الخرطوم لتجاوز أزمته الاقتصادية.

وقال الكبيسي في تصريحات للمركز السوادني للخدمات الصحفية "smc"، إن قطر تفتخر بعلاقتها مع السودان، واصفاً العلاقات السودانية القطرية بأنها تاريخية ومتطورة ومتجذرة، مؤكداً سعي بلاده لدفع هذه العلاقات إلى الأمام.

وكان الرئيس السوداني، عمر البشير، قد أنهى زيارة رسمية إلى قطر تزامنا مع الاحتجاجات أجرى خلالها مباحثات مع أمير قطر تميم بن حمد، تناولت الأزمة التي تمر بها البلاد، في وقت أعرب فيه تميم عن دعمه لوحدة واستقرار السودان.

وقال الديوان الأميري القطري، في بيان له إن البشير وتميم بحثا مختلف التطورات في السودان، وأضاف أن الرئيس البشير أطلع تميم على مستجدات الأوضاع والتحديات التي تواجهها بلاده. وأكد تميم موقف دولة قطر الثابت في حرصها على وحدة السودان واستقراره.