تحالف المحامين إن سجون السودان ومعتقلات جهاز الأمن قد فاضت وطفحت بالمعتقلين

نفى التحالف الديمقراطي للمحامين إحدى الجهات المؤيدة للتظاهرات في السودان، الأنباء التي أعلنتها السلطات، عن إطلاق سراح "بعض أو كل المعتقلين السياسيين".

وقال التحالف في بيان صدر عنه: "رغم ذلك، فنحن نتوقع، وفى ظل الضائقة المالية التى تعيشها الدولة، أن تبدأ السلطات الأمنية في إطلاق سراحهم، ليس نتيجة إيمان بالحريات أو اعترافاً بخطأ ارتكبته، إنما لأن تكلفة إعاشة أكثر من ألفي معتقل قد شلت يدها".