وفود (أمريكية - مصرية) تُجري عمليات جراحية بالسودان

أعلن وزير الصحة بولاية الخرطوم، بروفيسور مأمون محمد علي حميدة، عن وصول قوافل علاجية جراحية مصرية، بجانب زيارة وفد أمريكي لإجراء عمليات الشفة الأرنبية، وتشوهات سقف الحلق، خلال الفترة المقبلة في إطار التعاون وتبادل الخبرات وسد الثغرات.
وأشار حميدة إلى أن القوافل المصرية تأتي لتقديم خدماتها في ولاية الخرطوم والولايات الأخرى، ويجري التجهيز الآن للحالات المرضية.وأبان حميدة أن الوفد الأمريكي ظل يداوم على الحضور لولاية الخرطوم طيلة الـ10 سنوات الماضية، وأجرى أكثر من 1600 عملية للأطفال المصابين بالشفة الأرنبية.
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