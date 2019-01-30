“تجمع المهنيين” يعلن عن (30) نقطة للتظاهرات الليلية بالخرطوم

نادى تجمع المهنيين السودانيين إلى تظاهرات ليلية بديلة للاعتصامات، بمدن السودان المختلفة، وأعلن التجمع عن أكثر من 30 نقطة، ستنطلق منها التظاهرات، مساء اليوم الأربعاء في العاصمة الخرطوم.

وأشار في بيان أصدره مساء أمس إلى ما وصفه بــ”سوس ساسة النظام” قد “نخر عظم البلد، لذلك كان لا بد من أن يطول بنا أمد الثورة من أجل إقامة بديل صحيح معافى ومستدام”.