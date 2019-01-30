والي وسط دارفور تُنشيء مراكز للبيع المخفض

وجه والي وسط دارفور محمد احمد جادالسيد، وزارة المالية وديوان الزكاة، بفتح مراكز للبيع المخفض في جميع محليات الولاية، معزيا تأخر قيام المشروعات التنموية بالولاية للوضع الاقتصادي بالبلاد ، لكن سيبدأ العمل فيها خلال شهر فبراير القادم.

وأكد جاد السيد لدى لقاءه احزاب الحوار الوطني، السعي في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين لمواجهة الظروف الإقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، وإن الأهتمام الحقيقي بمعاش الناس وتخفيف اعباء المعيشة هو توفير الأمن والاستقرار للمواطن حتى يصبح منتج.

وتابع" هناك ترتيبات مستمرة لبدء المرحلة الثانية من حملة جمع السلاح التي ستعلن في القريب العاجل بغرض فرض مزيد من هيبة الدولة وسيادة حكم القانون".