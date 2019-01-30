اجراءات مُرتقبة لسكن الطلاب بأحياء الخرطوم

وشدد خلال ورشة أقيمت بتشريعي الخرطوم، لمناقشة قانون تنظيم سكن الطلاب داخل أحياء ولاية الخرطوم للعام 2019 بالتنسيق مع الصندوق القومي للطلاب وأمانة ولاية الخرطوم، شددت على أهمية القانون لارتباطه المباشر مع الطلاب، باعتبارهم من الشرائح المهمة بالمجتمع.
وأوضحت ستنا أن أغراض القانون ترمي إلى اختيار المناطق الصالحة والمهيأة لإسكان الطلاب داخل الأحياء، والحفاظ على القيم والأعراف والتقاليد السودانية في مناطق إسكان الطلاب، بجانب المحافظة على الطلاب وأرواحهم وممتلكاتهم داخل سكنهم بالأحياء.
هذا وقد منح مشروع القانون صندوق رعاية الطلاب ولاية الخرطوم العديد من السلطات التي تمكنه من تحقيق أغراض القانون بالصورة المطلوبة.إلى ذلك، خلصت الورشة إلى العديد من الملاحظات والتوصيات التي من شأنها استقرار الطلاب وتوفير السكن الملائم الذي يساهم في زيادة التحصيل المعرفي لدى الطلاب، والمحافظة على القيم والأخلاق الفاضلة والانضباط بالسلوك العام، والتي من شأنها ضبط وإزالة الظواهر السالبة بإسكان الطلاب داخل الأحياء بالولاية.
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