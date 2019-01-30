تعرف علي تفاصيل جديدة عن صحة "اللحو"

أكد الفنان الكبير علي إبراهيم اللحو أن صحته في تسحن مستمر، وسيعود من القاهرة إلى البلاد قريباً معافى بإذن الله، وغادر اللحو البلاد مستشفياً في أحد مشافي العاصمة المصرية القاهرة من وعكة صحية طارئة ألمت به.

وهاتف والي ولاية الخرطوم، الفريق شرطة هاشم عثمان الحسين، ووزير الثقافة والإعلام والسياحة الهادي حسن، الفنان الكبير اللحو، واطمأن الوالي ووزير الثقافة من خلال الاتصال الهاتفي، على صحة الفنان الكبير علي إبراهيم اللحو الذي يستشفي في أحد مشافي القاهرة.

وأكد الوالي خلال الاتصال الهاتفي بالفنان اللحو، اهتمام حكومة الولاية بالمبدعين ورعايتهم ودعمهم في شتى المجالات، وأشار إلى البصمات الفنية الواضحة للفنان اللحو في خارطة الغناء السوداني.

من جهته، قدم الفنان اللحو الشكر لوالي الخرطوم والوزير على اهتمامهم بصحته، شاكراً كل الشعب السوداني ومعجبيه على دعواتهم له بالشفاء والاهتمام الذي وجده في فترة مرضه من كل الشعب السوداني.