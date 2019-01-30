وهاتف والي ولاية الخرطوم، الفريق شرطة هاشم عثمان الحسين، ووزير الثقافة والإعلام والسياحة الهادي حسن، الفنان الكبير اللحو، واطمأن الوالي ووزير الثقافة من خلال الاتصال الهاتفي، على صحة الفنان الكبير علي إبراهيم اللحو الذي يستشفي في أحد مشافي القاهرة.
وأكد الوالي خلال الاتصال الهاتفي بالفنان اللحو، اهتمام حكومة الولاية بالمبدعين ورعايتهم ودعمهم في شتى المجالات، وأشار إلى البصمات الفنية الواضحة للفنان اللحو في خارطة الغناء السوداني.من جهته، قدم الفنان اللحو الشكر لوالي الخرطوم والوزير على اهتمامهم بصحته، شاكراً كل الشعب السوداني ومعجبيه على دعواتهم له بالشفاء والاهتمام الذي وجده في فترة مرضه من كل الشعب السوداني.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف علي تفاصيل جديدة عن صحة "اللحو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.