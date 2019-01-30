نهر النيل تتعهد بإنفاذ مشروعات المعاشيين كافة

تعهدت وزير الصحة والتنمية الاجتماعية بنهر النيل أماني عبدالرازق بالمضي في إنفاذ كافة البرامج والمشروعات التي تخدم قضايا المعاشيين وأكدت التزام وزارتها بالاستمرار في متابعة قضاياهم وتخفيف أعباء المعيشة على المواطن.

وأشارت أماني خلال لقائها وفد الاتحاد العام لمعاشيي الخدمة المدنية برئاسة رئيس الاتحاد خير السيد عبدالقادر لحجم الجهودات التي يقدمها ديوان الزكاة ودعمه لمشروع السلة الغذائية وإيجاد العديد من المعالجات بالاستفادة من مبادرات الشراكة مع الجهات التي تقود عدد من البرامج في جانب مسؤوليتها الاجتماعية.

وأعلنت استعدادهم لتنفيذ كافة الخدمات والبرامج المطلوبة لدعم قضايا شريحة المعاشيين.

من جانبه حيا رئيس الاتحاد العام لمعاشيي الخدمة المدنية خير السيد عبدالقادر القيادات السياسية بونهر النيل في تمكين البرامج التي تسعي لخدمة قضايا المعاشيين بالولاية.