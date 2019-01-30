وأشارت أماني خلال لقائها وفد الاتحاد العام لمعاشيي الخدمة المدنية برئاسة رئيس الاتحاد خير السيد عبدالقادر لحجم الجهودات التي يقدمها ديوان الزكاة ودعمه لمشروع السلة الغذائية وإيجاد العديد من المعالجات بالاستفادة من مبادرات الشراكة مع الجهات التي تقود عدد من البرامج في جانب مسؤوليتها الاجتماعية.
وأعلنت استعدادهم لتنفيذ كافة الخدمات والبرامج المطلوبة لدعم قضايا شريحة المعاشيين.من جانبه حيا رئيس الاتحاد العام لمعاشيي الخدمة المدنية خير السيد عبدالقادر القيادات السياسية بونهر النيل في تمكين البرامج التي تسعي لخدمة قضايا المعاشيين بالولاية.
كانت هذه تفاصيل خبر نهر النيل تتعهد بإنفاذ مشروعات المعاشيين كافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.