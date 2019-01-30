يوناميد تُشيِّد منشآت إضافية بمقر رئاستها بزالنجي

يستمر حفظة السلام الباكستانيين العاملين بالبعثة المشتركة للاتحاد الافريقي والأمم المتحدة في دارفوريوناميد، في تشييد منشآت إضافية بمقر رئاسة البعثة الجديد في زالنجي، بولاية وسط دارفور، بحسب ما ذكرت البعثة في موقعها الرسمي على تويتر.
وكانت البعثة في وقت سابق من الشهر الجاري، قد نقلت مقر رئاستها من مدينة الفاشر عاصمة ولاية دارفور، إلى مدينة زالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور.
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