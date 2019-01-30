الرئيس العراقى يشكر الملك الإسبانى على جهود قواته

وجّه الرئيس العراقى، برهام سالم، الشكر للملك الإسبانى فيليبي السادس، اليوم الأربعاء، على العمل الذي قامت به القوات الإسبانية في بلاده في إطار مهمة الناتو لتدريب القوات العراقية ضد تنظيم داعش.

ووفقاً لوكالة "افى" الإسبانية، التقى الملك الإسبانى بسالم في القصر الرئاسي في بغداد خلال زيارته للعراق ليتزامن مع عيد ميلاده الواحد والخمسين.

وذكرت مصادر إسبانية، أن الملك والرئيس العراقي ناقشا الوضع في المنطقة في اجتماعهما.

وهنأ فيليبي السادس، الرئيس العراقي على انتخابه والمهمة التي تم تطويرها لتعزيز الديمقراطية في بلاده، وبدوره، شكر سالم العاهل على الوجود والعمل الذي قامت به البعثة الإسبانية في إطار عملية الناتو.

وأعطى الرئيس العراقي للملك سبحة إسلامية من الحجر والفضة في هدية عيد ميلاده، التى أوضح أنّ زوجته هى من اختارتها.

وبعد لقائه مع سالم، تحرك دون فيليبي بالمروحية إلى القاعدة الإسبانية "جران كابيتان" في بسنايه، حيث توجد معظم القوات الإسبانية في العراق.