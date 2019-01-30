جبل أولياء: دور إيجابي للشرطة الشعبية في التصدي لـ"التخريب"

أعلن معتمد جبل أولياء، العميد شرطة، أبوعبيدة العراقي، عن دعمه وإسناده لكافة برامج الشرطة الشعبية ومشروعاتها المستقبلية حتى تتمكن من إبراز دورها المجتمعي والأمني بشكل أكبر، مشيداً بجهودها في التصدي للمحاولات التخريبية وتهديد أمن الوطن والمواطن.

وقال العراقي خلال اللقاء الاربعاء، مع وفد الشرطة الشعبية بولاية الخرطوم، برئاسة أبوبكر أحمد الشيخ كباشي تاج الدين، منسق الشرطة الشعبية بالمحلية، إن المحلية تشهد استقراراً كبيراً، وإن الحياة تسير بصورة طبيعية.

وأشار إلى جهود القوات النظامية، بجانب الشرطة الشعبية ومشاركتها في إسناد الشرطة العامة للتصدي للمحاولات التخريبية وتهديد أمن الوطن والمواطن.

من جهته، قال أبوبكر أحمد الشيخ إن الزيارة تأتي في إطار تقوية العلاقات التنسيقية بين أجهزة المحلية، مشيراً إلى الجهود التي يبذلها معتمد جبل أولياء وإسناده للشرطة الشعبية ومشاركته في برامجها.

وأبان أن الشرطة الشعبية لها دور راسخ تجاه المجتمع في محاربة المتفلتين، وأنها تقوم بحماية المواطن وممتلكاته.