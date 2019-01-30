بن دبكة يدعم تشكيلة المولودية أمام المريخ

تعافى سفيان بن دبكة لاعب مولودية الجزائر من الإصابة التي تعرض لها مؤخراً وأصبح جاهزاً للمشاركة أمام المريخ يوم بغدا الخميس في ذهاب ربع نهائي كأس زايد.

وذكرت الهداف الجزائرية أن بن دبكة تعافى من الإصابة وأصبح ضمن عناصر التشكيل الفني لمدرب المولودية عادل عمروش.

تدرب المولودية بمعسكره بمركز سيدي موسى حيث يقضي ليلتين قبل العودة للعاصمة الجزائر لاستقبال المريخ يوم بعد غدٍ الخميس.

وركّز عادل عمروش مدرب المولودية في تدريبات الفريق على الجانب الهجومي حيث وضح أنه يبحث عن انتصار بعددية وافرة من الأهداف على الأحمر حتى يسهّل من مهمته في التأهل لنصف النهائي في مواجهة الإياب بأم درمان في السادس عشر من فبراير المقبل.