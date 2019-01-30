القوي الموقعة علي اعلان الحرية والتغيير تدعو الي تظاهرات ليلية

وأعلن التجمع عن أكثر من 30 نقطة، ستنطلق منها التظاهرات، مساء اليوم الأربعاء في العاصمة الخرطوم، ومدينة أم درمان.
وأضاف البيان: “لنا تجارب مع التدليس وخداع إعلام النظام فالمعتقلات ما زالت تزدحم بالمهنيين والسياسيين والمواطنين والمواطنات الشرفاء وأجهزة النظام سادرة في غيها وتعتقل بعشوائية حتى لحظة كتابة هذه السطور”.
وكان السودان شهد الثلاثاء، احتجاجات واسعة في العاصمة السودانية الخرطوم، بدعوة من التجمع، وبمشاركة تحالفات معارضة في البلاد. ووفقا لما أعلنه التجمع وثلاثة تحالفات معارضة، فإن الاحتجاجات تركزت في 24 موقعا في العاصمة، تمهيدًا للتحرك في مواكب تحمل اسم “مسيرات الشهداء” صوب مقر المحليات (المحافظات) في الخرطوم.
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