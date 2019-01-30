ينعقد المؤتمر الصحفي لمدربي المريخ التونسي يامن الزلفاني وعادل عمروش المدير الفني لمولودية الجزائر للحديث عن مباراة الفريقين غداً الخميس على ملعب 5 يوليو بالجزائر في ذهاب ربع نهائي كأس زايد للاندية وسيكشف المدربان خلال المؤتمر الصحفي عن آخر ترتيباتهما لمباراة الغد.
على صعيد آخر يؤدي المريخ في الثامنة من مساء اليوم مرانه الختامي على ملعب 5 مايو بالعاصمة الجزائر الذي يستضيف مباراة الفريق أمام المولودية غداً الخميس.
وسيعمل التونسي يامن الزلفاني المدير الفني من خلال المران على وضع لمساته النهائية واعتماد القائمة التي ستخوض المواجهة.
ويبحث الأحمر عن نتيجة ايجابية في مباراة الغد حتى يسهل من مهمته في التأهل لنصف نهائي كأس زايد في مواجهة الاياب بأم درمان في السادس عشر من فبراير المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤتمر صحفي لمدربي المريخ والمولودية مساء اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.