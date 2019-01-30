مؤتمر صحفي لمدربي المريخ والمولودية مساء اليوم

ينعقد المؤتمر الصحفي لمدربي المريخ التونسي يامن الزلفاني وعادل عمروش المدير الفني لمولودية الجزائر للحديث عن مباراة الفريقين غداً الخميس على ملعب 5 يوليو بالجزائر في ذهاب ربع نهائي كأس زايد للاندية وسيكشف المدربان خلال المؤتمر الصحفي عن آخر ترتيباتهما لمباراة الغد.

على صعيد آخر يؤدي المريخ في الثامنة من مساء اليوم مرانه الختامي على ملعب 5 مايو بالعاصمة الجزائر الذي يستضيف مباراة الفريق أمام المولودية غداً الخميس.

وسيعمل التونسي يامن الزلفاني المدير الفني من خلال المران على وضع لمساته النهائية واعتماد القائمة التي ستخوض المواجهة.

ويبحث الأحمر عن نتيجة ايجابية في مباراة الغد حتى يسهل من مهمته في التأهل لنصف نهائي كأس زايد في مواجهة الاياب بأم درمان في السادس عشر من فبراير المقبل.