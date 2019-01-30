حوار قوش مع الشباب المعتقلين ... تعرف علي الجديد

ادار المدير العام لجهاز الامن والمخابرات الفريق أول امن مهندس صلاح عبدالله قوش، حواراً مع عدد من الشباب المعتقلين بسجن الهدي غربي مدينة أم درمان، بسبب المشاركة في المظاهرات الشعبية والتي انطلقت في 19 ديسمبر من نهر النيل.

وتعرف قوش خلال زيارته سجن الهدي الاربعاء، علي رأس وفداً من قيادات الامن، تعرف علي أراء وافكار الشباب من المعتقلين ودواعي الخروج الي التظاهر.

وأفاد مدير إدارة الاعلام اللواء حسان في تصريحات صحفية، المدير العام لجهاز الامن قود توصل خلال الحوار مع الشباب لتفاهمات حول الأسباب التي دعت الشباب للتظاهر.

ونوه حسان بان الحوار قد افضي لتكوين لجنة من الشباب المعتقلين لبحث القضايا التي دعت للتظاهر والسعي لحلها عبر النقاش والحوار.

هذا وقد افرج الامن عن عشرات من المعتقلين الشباب، وصل عددهم وفقاً لتقارير اعلامية الي نحو (186) شاباً.