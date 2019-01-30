الأمن الوطني بـ "الفاشر" يضبط كمية من السلع المهربة

تمكنت قوات جهاز الامن والمخابرات الوطني بمحلية الفاشر امس من ضبط كميات من الوقود والسلع الاستراتيجية المهربة في طريقها الي احدي دول الجوار .



وأشاد والي شمال دارفور الشريف عباد سموح بالاجهزة الامنية بالولاية وجهودها المستمرة في مكافحة التهريب وتخريب الاقتصاد القومي موكدا حرص الاجهزة الامنية في المحافطة علي مكتسبات البلاد وعدم التفريط والتلاعب بالسلع الاستراتيجية وهي بمثابة خطوط حمراء ، مجددا ان القوات الامنية بكافة تشكيلاتها ستظل عين ساهرة في حفظ حدود البلاد .



وفي ذات السياق اكد والي شمال دارفور للاجهزةالاعلامية هدوؤ واستقرار الاوضاع الامنية الولاية مشددا عدم التهاون فيه، وقال ان هذه الضبطية وهي واحدة من عوامل تخريب الاقتصاد واساليب مخالفة القلنون والسياسات العامة وتضر بالاقتصاد القومي.وقال ان الاجهزة الامتية قادرة علي ايقاف كافة اشكال التهريب باساليبها المختلفة .

وكشف مدير جهاز الامن والمخابرات الوطني بشمال دارفور العميد امن معاوية ميرغني ان قواته بمحلية الفاشر تمكنت من احباط العملية من خلال معلومات توفرت للجهاز وبلغت الضبطية عدد خمسة واربعين برميل وقود 29تسعة وعشرين برميل جازولين وستة عشر برميل بنزين كانت في طريقها لاحدي دول الجوار واكد حرص الجهاز لوقف كاة اشكال التهريب قال العميد معاوية للاجهزة الاعلامية بمباني الجهاز ان مايقومون به المهربون هو مهدد للاقتصاد القومي وزيادة الاعباء علي المواطن واثارة الرأي العام وتجفيف السوق من المواد البترولية مؤكدا جاهزية الاجهزة الامنية لوقف كافة اشكال التهريب بالتنسيق مع التشكيلات العسكرية الاخري .