غانا تدعم الأشانتي بـ 150 ألف دولار

أعلنت الحكومة الغانية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة تقديم دعم مالي للأندية المتأهلة لمجموعات الابطال والكونفدرالية.

ويتسلم أشانتي كوتوكو منافس الهلال في المجموعات دعماً مالياً 150 ألف دولار من الحكومة بعد تأهله للمجموعات، وقد وافقت وزارة الشباب والرياضة نيابة عن حكومة جمهورية غانا على مبلغ 200 ألف دولار و 150 ألف دولار للأندية الغانية التي ستتأهل إلى دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية ، على التوالي كجزء من جهودها لدعم التنمية وكرة القدم في البلاد.

يذكر أن أشانتي كوتوكو هو الممثل الوحيد لغانا في بطولة الكونفدرالية بعد تأهله للمجموعات على حساب القطن الكاميروني.

وسيحل الأشانتي ضيفاً على الهلال يوم الأحد المقبل بالجوهرة الزرقاء بام درمان في الجولة الأولى لمجموعات الكونفدرالية .