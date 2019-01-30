(باج نيوز) يكشف تفاصيل اجتماع هام بين محافظ بنك السودان والمصدرين

الخرطوم: باج نيوز

تراجعت قيمة الصادرات السودانية خلال شهر يناير الجاري إلى 50 مليون دولار مقابل 189 مليون دولار من شهر أكتوبر من العام الماضي.

وبرر عدد من المصدرين التراجع إلى سياسات الدولة الأخيرة بشأن الصادر، أبرزها سعر الصرف المحدد من قبل آلية صناع السوق والمحدد ب 47.5 جنيه.

والتأم مساء امس (الثلاثاء) اجتماع بين شعبة المصدرين ومحافظ البنك المركزي للوقوف على أحوال الصادر.

وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ(باج نيوز) فإن محافظ بنك السودان، محمد خير الزبير تمسك بسياسات سعر الصرف الحالية وعمل الآلية.

وقال الزبير إن “هذه السياسات ثابتة ولن تتغيير”

من جهتم قال المصدرون إنهم لن يستطيعوا العمل في ظل السياسات الراهنة وتوقعوا مزيداً من تراجع الصادرات خلال الشهور المقبلة.

وأوضحوا أن المصدرين يتكبلون خسائر فادحة تصل إلى مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي في ظل الارتفاع المتزايد لتكلفة الإنتاج.

وكشف وزير التجارةوالصناعة، موسى كرامة، عن تجاوزات كبيرة تتم في سجلات المصدرين والمستوردين .

وحمل غرفة المصدرين والشعب مسؤولية تذكية المصدرين قبل بدء الاجراءات المصرفية .

بدوره قطع الأمين العام لشعبة مصدري الصمغ العربي، نادر الهلالي، أن حل مشكلة الصادرات لن تتم إلا عبر المصدرين أنفسهم وإدارتهم للملف.

وتعهد الهلالي لـ( باج نيوز) بحدوث طفرة في قيمة الصادرات تصل إلى 300 مليون دولار خلال مارس المقبل حال ترك لهم إدارة ملف الصادر عبر سياسات معينة.

وشكا من التدهور المريع للصادرات السودان خلال الشهر الجاري لجهة أنه (عز الموسم) – على حد وصفه-.

اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع باج نيوز