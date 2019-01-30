قوافل لإسناد العودة الطوعية بجنوب كردفان

قدمت مفوضية العون الإنساني، مواد غذائية وإيوائية كبيرة لمناطق العودة الطوعية بولاية جنوب كردفان، بغرض إسناد العودة الطوعية التي انتظمت الولاية، ولمواجهة الاحتياجات الإنسانية بالولاية، حيث سيرت المفوضية قوافل إنسانية وايوائية، وتحوي القافلة مواد غذائية وصحية، وتحوي القافلة أكثر من 1750 جوال عدس و2250 كرتونة زيت طعام و350 جوال ملح و150 جوال قمح، إضافة إلى ألفي ناموسية وألف بطانية و3 آلاف مشمع و3 آلاف فرشة. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة آخر لحظة

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