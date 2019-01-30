البرلمان ينفي بيع الميناء "الجنوبي" لشركة أجنبية

نفى رئيس لجنة النقل والطرق بالبرلمان، محمد أحمد الشايب، التقارير الإعلامية المتداولة بشأن بيع الحكومة للميناء الجنوبي للحاويات، ببورتسودان، وقال إنها لا تملك حق البيع في الممتلكات العامة، وأن التفاوض مستمر مع الشركة لاستيعاب عدد من العاملين بالميناء .

وقال الشايب بحسب وكالة السودان للأنباء، يوم الثلاثاء، إن الاتفاقية التي وقعت مع الشركة الفلبينية (ICTSI) لإدارة الميناء الجنوبي للحاويات ببورتسودان عقد إيجاري فقط، وأن الحكومة شريك في إدارة تشغيل موانئ الحاويات بالاتفاقية.

وتأتي تصريحات رئيس اللجنة البرلمانية عقب دخول عدد من عمال الشحن والتفريغ ببورتسودان في إضراب عن العمل، احتجاجاً على تسلم الشركة الفلبينية لمهام أعمالها بإدارة أجزاء من الميناء، مؤكداً حرص البرلمان على حفظ حقوق العاملين بهيئة الموانئ البحرية وعدم تشريدهم، مبيناً أن قانون الموانئ البحرية قنن بالمواد (9, 10, 11, 12, 16) حفظ حقوق العاملين حتى لا يضاروا في أي حال من الأحوال أو عند إعادة الهيكلة للموانئ البحرية، مشيراً إلى أن المجلس بصدد عقد ملتقى في يوم 12 فبراير المقبل، بمشاركة (35) جهة من القطاعين العام والخاص ذات صلة بالموانئ البحرية، بهدف إزالة الضرر والغبن عن العاملين المتضررين من فقد وظائفهم ووضع المعالجات لاستيعابهم بالموانئ الأخرى.

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