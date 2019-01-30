السعودية: ندعم أمن واستقرار السودان

الخرطوم: باج نيوز

أكد مجلس الوزراء السعودي في الجلسة التي عقدها، اليوم الثلاثاء، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، على تضامن الرياض مع الخرطوم في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأوضح وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة أن موقف السعودية يجسد مواقفها الثابتة بقيادة خادم الحرمين الشريفين مع الدول الشقيقة والحرص على أمنها واستقرارها.

وأشار الشبانة الى تأكيد الملك سلمان أن أمن السودان أمن للمملكة واستقراره استقرار لها، وبعثه وفداً وزارياً لتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قد بعث وفداً وزارياً سعودياً إلى السودان، تضامناً معه في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

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