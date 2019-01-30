حزب الأمة الفدرالي يجمد نشاط رئيسه في سنار ويؤكد إستمراره في حكومة الوفاق الوطني

جمد حزب الأمة الفدرالي بولاية سنار نشاط رئيس الحزب بالولاية عوض زكريا وكلف مساعده عيسى هارون نور الدين رئيسا للحزب لحين انعقاد المؤتمر العام بالولاية.

وقرر المكتب القيادي للحزب في بيان أصدره اليوم تأييد قرارات الحزب بالمركز بالمشاركة في حكومة الوفاق الوطني بكافة مستوياتها والتمسك بوثيقة الحوار الوطني ورفض كافة الأعمال التي تؤدي إلى زعزعة الامن والاستقرار بالبلاد.

وأكد البيان أن التداول السلمي للسلطة لا يتأتى إلا عبر الانتخابات المؤمن عليها في وثيقة الحوار الوطني في2020.

وفي النيل الأزرق اعلن الحزب تمسكه بمخرجات الحوار ووثيقة الحوار الوطني مع الاستمرارية في حكومة الوفاق الوطني .

وصرح الاستاذ عمر عيسي محمد الامين العام لحزب الامة الفيدرالي بالولاية دعمهم الكامل للقيادة الجديدة بالحزب لحين إنعقاد المؤتمر الاستثنائي مشيرا الي أن قرار فض الشراكة مع حكومة الوفاق الوطني يفتقد للمؤسسية والشوري مجددا تأكيده بانهم ماضون في حكومة الوفاق الوطني لاسيما وان البلاد تمر بمرحلة ينبغي لكل الحادبين الإلتفاف حول الوطن والتمسك بوحدته وصيانة ترابه، حسب وكالة سونا .

من جهته قال قسم يعقوب رئيس شورى الحزب بالولاية أن الفيدرالي ظل شريكا فاعلا في الحراك الوطني وقدم نموذجا مشرفا في مشروع الحوار الوطني

ويعد جزءا اصيلا في حكومة الوفاق الوطني مستنكرا دعاوى فض الشراكة مبينا انها تفتقر للمسئولية وللحس الوطني و جانبها الصواب لافتا الي انها لا تعبر عن قواعد الحزب العريضة الممتدة على مستوي السودان ووصفها باهواء بعض القيادات النشاز حسب قوله.

واعلن قسم وقفتهم القوية مع القيادات الجديده مباركا كافة الخطوات التي تم اتخاذها في هذا الشأن.

وفي ذات السياق أعلن قرشي عبد العال امين الشباب بالحزب وقفتهم واسنادهم لقيادات الحزب الجديدة بقيادة الاستاذ اسحق ادم بشير جماع مساعد رئيس الحزب من اجل المحافظة علي مكتسبات الحزب والمضي قدما في حكومة الوفاق الوطني والسعي لايجاد الحلول للوضع الاقتصادي الراهن مع الشركاء

اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر صحيفة الراكوبة نيوز