عاجل.. مدير الأمن السوداني يأمر بالإفراج عن معتقلي الاحتجاجات

أصدر مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني قرارا يقضي بإطلاق سراح جميع المعتقلين في الأحداث الأخيرة، وفق ما أعلنت وزارة الإعلام السودانية الثلاثاء. في حين تواصلت المظاهرات المناهضة للرئيس عمر البشير في العاصمة الخرطوم وأم درمان، وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وتشهد السودان منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، مظاهرات شبه يومية تطالب بإنهاء حكم البشير الذي يدير البلاد منذ نحو ثلاثة عقود.

أعلنت وزارة الإعلام السودانية الثلاثاء أن مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني أصدر قرارا بإطلاق سراح جميع المعتقلين خلال التظاهرات الأخيرة المناهضة للحكومة، التي تشهدها البلاد منذ أكثر من شهر.

وصرحت الوزارة "أصدر مدير جهاز الأمن والمخابرات قرارا بإطلاق سراح جميع المعتقلين في الأحداث الأخيرة". وتقول الجماعات الحقوقية إن أكثر من ألف متظاهر وقائد في المعارضة وناشط وصحافي، احتجزوا منذ بدء جهاز الأمن والاستخبارات بقمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اندلعت في مختلف أنحاء البلاد في 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي.