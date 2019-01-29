حماس تدعو لدعمها مادياً بـ"البتكوين"

دعت كتائب "القسام" الجناح المسلح لحركة حماس، مساء الثلاثاء، داعمي الحركة ومؤيديها حول العالم للتبرع لها مادياً عبر العملية الرقمية "البتكوين"، بسبب صعوبة إيصال الأموال لقطاع غزة عبر القنوات الرسمية.
وقال الناطق باسم "القسام" أبوعبيدة، إن "الاحتلال يحارب المقاومة من خلال محاولة قطع الدعم عنها بكل السبل، لكن محبي المقاومة في كل العالم يحاربون هذه المحاولات، ويسعون لإيجاد كافة سبل الدعم الممكنة للمقاومة".
وأضاف أبوعبيدة، في تغريدات له، "ندعو كل محبي المقاومة وداعمي قضيتنا العادلة، لدعم المقاومة مالياً من خلال عملة بتكوين".
وتعاني حركة حماس وجناحها العسكري من أزمة مالية خانقة، أثرت على كافة مؤسسات الحركة، بعد اشتداد الحصار المفروض على قطاع غزة، وعدم قدرة الحركة على نقل الأموال عبر الأنفاق التي أغلقها الجيش المصري، عقب فترة حكم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي.
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