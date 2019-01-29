النرويج: قرار إسرائيل طرد المراقبين من الخليل انتهاك لأوسلو

قالت وزيرة خارجية النرويج الثلاثاء، إن قرار إسرائيل طرد المراقبين من مدينة الخليل ربما ينتهك تطبيق اتفاقات أوسلو.

وذكرت الوزيرة إينه إريكسن سوريدي، في بيان، "القرار الإسرائيلي من جانب واحد يمكن أن يؤدي إلى توقف تطبيق جزء مهم من اتفاقات أوسلو".

وأضافت، "الوضع الأمني في الخليل غير مستقر ويتسم بالصراع" لذلك فإن إنهاء مهمة المراقبة "مثير للقلق". وقادت النرويج المهمة على مدى السنوات الـ22 الماضية.