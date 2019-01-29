مصدر بحزب الأمة يوضح موقف الإخوان من رحيل البشير

قال مصدر مطلع بحزب الأمة القومي المعارض بالسودان، فضل حجب اسمه، إن اللقاء الذي جمع رئيس الحزب الامام الصادق المهدي، والمراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين، دكتور عوض الله حسن، تناول الأوضاع السياسية الراهنة في البلاد.
واضاف تركز الحديث حول الاحتجاجات الواسعة، وادانة القمع والقوة المفرطة التي استخدمتها السلطات في فض التظاهرات السلمية، والذي ادى الى وقوع قتلى وجرحى.
وأكد المصدر أن المراقب العام للاخوان خلال اللقاء تمسك بموقف الجماعة التي اتخذته مع الاحزاب التي انسحبت من الحكومة والحوار الوطني، بضرورة تنحي الرئيس البشير من حكم البلاد، والاسراع في تشكيل حكومة انتقالية بمهام محددة.
وجدد التاكيد على موقف الجماعة انها مع التغيير حتى يصل الى نهاياته، حيث تطابقت وجهات النظر بين حزب الأمة والاخوان المسلمين، حول ضرورة التغيير السلمي بدعم الاحتجاجات التي يقودها الشباب، حتى اسقاط النظام.
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