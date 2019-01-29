"جيش العدل" يتبنى انفجارين في إيران

أعلنت جماعة "جيش العدل" المتشددة مسؤوليتها عن انفجارين في مدينة زاهدان في جنوب شرق إيران أسفرا عن إصابة ثلاثة من ضباط الشرطة. وقالت الجماعة في بيان، إنها استهدفت مركزاً للشرطة "بقنبلتين قويتين" مما دمر سيارة ودراجة نارية تابعتين للشرطة. وأكد مسؤولون إيرانيون، أن الانفجارين وقعا بسبب قنابل صوتية وتسببا في إصابة ثلاثة من أفراد الشرطة بجروح طفيفة.

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