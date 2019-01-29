واشنطن تسلم زعيم المعارضة السيطرة على بعض الأصول الفنزويلية

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، أن واشنطن اعتمدت سلطة زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو للسيطرة على أصول معينة في حوزة بنك نيويورك الاحتياطي الاتحادي أو أي بنوك أخرى تضمنها.

وقال روبرت بالادينو المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في بيان: “هذا الاعتماد سيساعد الحكومة الشرعية في فنزويلا على تأمين تلك الأصول لصالح الشعب الفنزويلي”.

وتشهد فنزويلا الدولة الغنية بالنفط أزمة اقتصادية مع نسبة تضخم يتوقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ 10 ملايين في المئة في عام 2019، وتعاني نقصاً في المواد الغذائية والأدوية.

وخفضت فنزويلا، الإثنين، سعر صرف عملتها البوليفار بنسبة 34.83% لجعله مساويا لسعر السوق السوداء، وسط تفاقم الأزمة السياسية في البلاد.

وأسفرت حركات الاحتجاج ضد حكومة مادورو عن 29 قتيلاً منذ الإثنين الماضي، كما أوقف أكثر من 350 شخصاً هذا الأسبوع أثناء المظاهرات، بينهم 320 في يوم 23 يناير وحده، بحسب الأمم المتحدة.