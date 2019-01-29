الإخوان: ملتزمون بمذكرة الجبهة الوطنية للتغيير

التقى وفد من الإخوان المسلمين بقيادة المراقب العام للسودان الدكتور عوض الله حسن، بالإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي بداره بالملازمين صباح اليوم الثلاثاء التاسع والعشرين من يناير 2019م.

وتناول اللقاء جملة من القضايا الفكرية والسياسية على الساحة السودانية والإسلامية وأمن اللقاء على ضرورة ايجاد مخرج آمن للأزمة السياسية في السودان بعيدا عن العنف والاقصاء وضرورة تقديم خطاب سياسي متوازن وموضوعي وتبني مسار سياسي يحفظ وحدة البلاد وسلامة الدولة والمواطنين مع تبرئة الإسلام من الممارسات الخاطئة التي يحاول البعض إلصاقها به.

وأكد الإخوان المسلمون التزامهم بمذكرة الجبهة الوطنية للتغيير التي وقعوا عليها في الأول من يناير الحالي الداعية لحل الحكومة وتكوين مجلس سيادة انتقالي مع جملة معالجات سياسية.

واستعرض الإمام الصادق المهدي ميثاق الخلاص الوطني داعيا لتدارسه وابداء الملاحظات حوله تمهيدا للتوقيع عليه من أجل توحيد المعارضة، فيما اتفق الجانبان في ختام اللقاء على تكوين لجنة مشتركة لمواصلة التنسيق والتعاون.

والجدير بالذكر أن وفد الاخوان المسلمين ضم كل من المراقب العام الدكتور عوض الله حسن ونائب المراقب حسن عبد الحميد والامين السياسي امية يوسف ونائب رئيس مجلس الشورى الصادق ابوشورة وعمر الحبر عضو الامانة السياسية ومرتضى محمد علي وشمس الدين احمد عضوي المكتب التنفيذي ومن جانب حزب الامة القومي حضر اللقاء كل من الامام الصادق المهدي رئيس الحزب والاستاذة سارة نقد الله الامين العام للحزب.